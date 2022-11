Polizei Dortmund

POL-DO: 33-Jähriger überholt Zivilstreife und beschleunigt auf bis zu 175 km/h: Auto sichergestellt, Führerschein beschlagnahmt

Dortmund (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei Dortmund hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. November) einen 33-Jährigen bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Dortmund-Brackel gestoppt. Der Dortmunder darf vorerst kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Der Mann hatte die Zivilstreife mit seinem Mercedes gegen 23:40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Flughafenstraße kurz vor der Einmündung Heßlingsweg überholt. Er fuhr in südliche Richtung, bog in die Hannöversche Straße ab und beschleunigte sein Auto auf bis zu 175 km/h. Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle: 70 km/h. Bei seiner Fahrt überholte der Mann auch einen weiteren Verkehrsteilnehmenden und nutzte dafür die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs.

Wenig später hielt der Mann auf der Hannöverschen Straße an, woraufhin die Polizei Dortmund den Mann kontrollierte. Die Beamten stellten das Auto als Tatmittel sicher und ließen es abschleppen, beschlagnahmten darüber hinaus auch das Mobiltelefon und den Führerschein des 33-Jährigen.

Den Dortmunder erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Durchführung verbotener Kraftfahrzeugrennen (§ 315 d).

