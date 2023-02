Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht zwischen Willwerath und Gondelsheim

Weinsheim (ots)

Am 30.01.2023, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein LKW-Fahrer die K 171 von Willwerath aus kommend in Richtung Gondelsheim. In einer Rechtskurve kam ihm ein weiterer LKW entgegen. Dieser soll so weit mittig gefahren sein, dass der Geschädigte in den rechts befindlichen Graben ausweichen musste, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der flüchtende Lkw soll über eine rote Zugmaschine mit polnischem Kennzeichen verfügen.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem in Rede stehenden LKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, in Verbindung zu setzen.

