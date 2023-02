Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Daun (ots)

Unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten stießen Beamte der Polizeiinspektion Daun am 03.02.2023 gegen 23:15 Uhr auf einen 39-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Gerolstein. Trotz hinreichender Möglichkeiten zeigten die eingeschalteten Sondersignale keinerlei Reaktion bei dem vor ihnen fahrenden Fahrzeugführer. Dieser fuhr mit rund 40km/h weiter gemütlich durch die Ortslage Daun. Die Beamten überholten das Fahrzeug und unterzogen den Fahrzeugführer im Anschluss einer Verkehrskontrolle. Als die Beamten am Fahrzeug standen, war der Fahrzeugführer nicht in der Lage die Fenster seines Fahrzeugs zu öffnen. Die Aufforderung, Fenster oder Türe zu öffnen und den Motor abzuschalten, überforderten den Fahrzeugführer sichtlich. Eine sichere Bedienung des Fahrzeugs war dem Fahrzeugführer nicht möglich. Die Kontrolle des Fahrzeugführers erbrachte schnell die Erklärung für sein Verhalten. Der Fahrzeugführer war bislang nie im Besitz einer Fahrerlaubnis. Demnach waren ihm auch die Bedeutung von Sonder- und Wegerechten, sowie auch die Bedienung eines Fahrzeugs, schlichtweg nicht bekannt.

Den Fahrzeugführer sowie auch die Fahrzeughalterin erwarten nun entsprechende Strafverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

