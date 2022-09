Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Grünwettersbach - Einbruchsversuche in Wohngebiet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag in zwei Gebäude in der Donaulandstraße in Grünwettersbach einzudringen.

Den Einbrechern gelang es offensichtlich nicht, die Eingangstür an einem Wohnhaus aufzuhebeln. Daraufhin brachen sie die Tat unverrichteter Dinge ab. In der gleichen Nacht versuchten wohl die unbekannten Täter, ein Fenster zu einem Schuppen auf einem Nachbargrundstück aufzuhebeln. Auch dieser Versuch misslang.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 0721/49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Yvonne Reindl, Pressestelle

