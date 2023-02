Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Person in der Mosel gesichtet, große Suchaktion durch Feuerwehr und Polizei

Bernkastel-Kues (ots)

Am 03.02.2023 wurde gegen 22:00 Uhr durch Passanten eine jüngere männliche Person gemeldet, die sich unterhalb der Brücke in Bernkastel in der Mosel befand und durch die Strömung abgetrieben wurde. Hiernach verlor man diesen aus den Augen. Umgehend wurden starke Kräfte der Feuerwehren Bernkaste-Kues, Wehlen, Zeltingen-Rachtig und Noviand alarmiert, welche zusammen mit Beamten der Polizei Bernkastel-Kues nach dem Mann suchten. Bei der Suchaktion, welche sich bis zur Staustufe Zeltingen ausdehnte, waren auch Boote der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizei Trier, das DRK sowie eine Drohne eingesetzt. Die Suche wurde gegen 00:30 Uhr vorläufig ohne Ergebnis abgebrochen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.

