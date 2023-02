POL-PDWIL: Einbruch in Pfarrhaus

Prüm (ots) - Am 03.02.2023 kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Linienbus in der Bahnhofstraße in Prüm. Der Bus war für kurze Zeit auf dem Parkplatz zwischen dem DM- und Netto-Markt in Prüm abgestellt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich durch die seitliche Hintertür des Busses, Zugang in den Bus und entwendeten den Inhalt der Geldkassette. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm ...

