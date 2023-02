Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter setzen Briefkasten in Brand - Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

In den Zeiträumen vom 15.01. auf den 16.01.2023 und 30.01. auf den 31.01.2023 kam es nach aktuellem Kenntnisstand zu jeweils einem Vorfall, bei welchem in einem Briefkasten befindliche Post an einem Wohnhaus im Bergweg in Bernkastel-Kues in Brand gesetzt wurde. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus und es entstand lediglich Sachschaden. Durch die Polizei Bernkastel-Kues wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Etwaige Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06531/95270 oder über pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu wenden. Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich auf die möglichen Gefahren hin, welche von einem solchen Brand für Personen oder Gebäude ausgehen können. Bei Sachbeschädigungs- und Brandstiftungsdelikten handelt es sich um Straftaten für welche teilweise ein erhebliches Strafmaß vorgesehen ist.

