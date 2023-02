Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz

Prüm (ots)

Am 01.02.2023 wurde in Prüm auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17:30 Uhr ein abgestellter grauer PKW der Marke Renault an der Heckstoßstange von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Anstoß erfolgte vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de. erbeten.

