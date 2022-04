POL-PDNR: Autofahrer unter Drogeneinfluss, Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis

Betzdorf (ots) - Daaden Verkehrsunfall Sachschaden am 09.04.2022, 14.25 h, in Daaden, Saynische Straße Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Saynische Straße (L 280) aus Richtung Emmerzhausen kommend in Richtung Ortsmitte Daaden und streifte nach dem Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw diesen beim Wiedereinscheren. Es entsteht Sachschaden in Höhe von rund 2.000.- EUR. Wissen ...

