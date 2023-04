Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 87-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Engelskirchen (ots)

Die 87-jährige Engelskirchenerin, die am 18. April nach einem Verkehrsunfall in Engelskirchen in eine Klinik kam (Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5488330 ), ist dort am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 87-Jährige beabsichtigte an einer Querungshilfe die Leppestraße zu überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich die Seniorin lebensgefährliche Verletzungen zu, an dessen Folgen sie am Dienstag verstarb.

