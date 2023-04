Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 87-jährige Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Engelskirchen (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen (18. April) eine 87-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Leppestraße in Engelskirchen zugezogen. Gegen 08.30 Uhr beabsichtigte die 87-jährige Engelskirchenerin mit ihrem Rollator die Leppestraße neben einer Querungshilfe zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto eines 69-jährigen Engelskircheners erfasst, der in Richtung Engelskirchen fuhr. Die 87-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell