Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nächtlicher Angriff - Zwei Personen verletzt

Reichshof (ots)

Zwei junge Männer sind am späten Sonntagabend (16.April) in Reichshof-Heischeid von mehreren Personen angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren die beiden 21-Jährigen kurz vor Mitternacht zusammen mit einer gleichaltrigen Bekannten in die Brüchermühler Straße in Heischeid. Kurz nachdem die beiden jungen Männer aus dem Auto gestiegen waren, wurden sie von mehreren Personen angegriffen. Den 21-jährigen Gummersbacher traf ein Schlag mit einer Eisenkette. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 21-jährigen Bergneustädter erhielt erst einen Schlag auf den Kopf und später mehrere Stichverletzungen mit einem Messer. Nach notärztlicher Versorgung kam er schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß, trug ein braun gestreiftes Basecap und dunkle Oberbekleidung. Die anderen waren dunkel gekleidet, einer trug eine helle Jeans.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

