POL-GM: Polizei sucht Unfallort - 20-jähriger kam alkoholisiert von Fahrbahn ab

Radevormwald (ots) - Zwei Unbekannte sind am Samstag (15. April) dabei erwischt worden, wie sie in der Neustraße versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zeugen beobachteten um 1 Uhr nachts zwei männliche Personen, die sich augenscheinlich mit einer Brechstange an dem Automaten zu schaffen machten. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die beiden in Richtung Innenstadt. Die beiden schlanken ...

