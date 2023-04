Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher vor Haustür überrascht

Wipperfürth (ots)

Am Sonntag (16. April) traf in der Straße "Stöpgeshof" eine Hausbewohnerin vor ihrer Tür auf einen vermeintlichen Einbrecher. Die Bewohnerin befand sich in ihrem Haus, als sie um 17:20 Uhr plötzlich Bewegungen im Bereich des Türschlosses und des Türgriffes ihrer Haustür bemerkte. Als sie die Tür öffnete, traf sie dort auf einen fremden Mann. Dieser war sichtlich überrascht und flüchtete in Richtung Grundschule, nachdem die Hausbewohnerin ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte.

Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann im Alter zwischen 30 und 35 Jahren gehandelt haben. Er trug einen Vollbart, eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie einen dunklen Rucksack.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

