Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter 21-Jähriger bedroht Jugendliche auf Supermarktparkplatz

Radevormwald (ots)

Am Freitagabend (14. April) hat ein 21-Jähriger aus Radevomwald vier Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren hielten sich gegen 20.20 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Straße Vogelsmühle auf. Als der 21-Jährige aus dem Supermarkt kam, pöbelte er die Jugendlichen an, bedrohte sie mit einem Messer und schoss mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Anschließend, entfernte er sich auf einem Fahrrad in Richtung Wuppertalstraße. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 21-Jährigen auf der Wuppertalstraße an. Er hatte Betäubungsmittel und ein Messer bei sich. Die von dem 21-Jährgen zuvor weggeworfene Schreckschusswaffe fanden Polizeibeamte in einer Einfahrt. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei dem 21-Jährigen einen freiwilligen Alkoholtest durch. Der Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Auf ihn warten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, der Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Waffengesetz.

