Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Scheiben an Kirche, Friedhofshalle und Lottogeschäft beschädigt

Morsbach; Waldbröl (ots)

Das Fenster einer Kirche auf der "Alte Rathausstraße" in Waldbröl haben Unbekannte zwischen Freitag (14. April, 14 Uhr) und Samstag (15. April, 19.45 Uhr) beschädigt. Auch in Morsbach beschädigten Unbekannte Scheiben. Auf der Dechant-Strack-Straße beschädigten Täter zwischen Freitag 14.30 Uhr und Samstag (15. April, 9 Uhr) die Scheibe einer Tür zur Friedhofshalle. Es entstand in Loch in der Scheibe. Mit Steinen warfen Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstagmorgen die Schaufensterscheibe eines Kiosks auf der Bahnhofstraße Morsbach ein. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

