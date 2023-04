Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter hat sich am Donnerstag (13. April) ein 51-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann aus Gummersbach fuhr gegen 22.50 Uhr auf der Straße "Am Ohl", als er ohne Fremdeinwirkung auf der abschüssigen Straße stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell