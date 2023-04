Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Uhren und Bargeld bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

Zwischen Sonntag (9. April, 12 Uhr) und Donnerstag (13. April, 15.30 Uhr) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Auf dem Leibel" eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst, sich durch die Eingangstür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, indem sie die Scheibe in der Tür einschlugen. Als dies nicht gelang, hebelten sie das Fenster zum Kinderzimmer auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entkamen mit Uhren und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Sollten Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen wahrnehmen, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell