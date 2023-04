Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drogenfund nach Verfolgungsfahrt

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen sind am Mittwochnachmittag (12. April) ein Streifenwagen und ein Auto bei einer Verfolgungsfahrt zusammengestoßen. Der 21-jährigen Autofahrer war zuvor vor einer Verkehrskontrolle auf der Olpener Straße geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Der 21-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der Olpener Straße, als eine Streifenwagenbesatzung ihn zwecks einer Kontrolle anhalten wollte. Die Anhaltezeichen des Streifenwagens ignorierte der Engelskirchener und fuhr weiter. Die Verfolgungsfahrt führte über die Leppestraße auf den Rommersberger Weg. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen Auto und dem Streifenwagen. Der 21-Jährige, seine 20- und 18-jährigen Beifahrer als auch die Polizisten blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 21-Jährige gab den Konsum von Cannabis zu. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der 21-Jährige wegen Betäubungsmitteldelikten bereits polizeilich bekannt ist und in dem Auto Cannabis, eine Feinwaage sowie Bargeld im dreistelligen Bereich gefunden wurde, ergab sich der Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei der die Polizei weitere Drogen und Bargeld fand und sicherstellte. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Auto stellte die Polizei sicher.

