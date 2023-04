Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gummersbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin am Ostersamstag (8. April) sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Bei der Unfallstelle handelt es sich um den Parkplatz des Mix-Marktes in der Wiesenstraße. Dort war die 56-Jährige gerade dabei, Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos zu laden, als der Fahrer eines sandfarbenen Kombis sie beim Zurücksetzen anfuhr. Obwohl die Frau den etwa 50 bis 60 Jahre alten Fahrer daraufhin durch die geschlossene Fensterscheibe der Fahrertür ansprach, fuhr der Mann davon, ohne sich nach dem Befinden der 56-Jährigen zu erkundigen. Die Fußgängerin musste sich wegen aufkommender Schmerzen später in ärztliche Behandlung begeben und erstattete nachträglich eine Anzeige. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

