POL-GM: Schutz vor Dieben und Betrügern - kostenfreies Beratungsangebot der Polizei

"Senioren um ihr Erspartes betrogen" oder "Abzocke durch Schockanruf" - solche Schlagzeilen sind leider immer wieder in der Zeitung zu lesen. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig und oft skrupellos.

"Papa, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich habe jemanden überfahren und wenn du nicht sofort die Kaution von 30.000 Euro bezahlst, muss ich ins Gefängnis." Die völlig aufgelöste und verzweifelt weinende Stimme am anderen Ende des Telefons stammt allerdings nicht vom eigenen Sohn, sondern gehört einem professionellen Betrüger, der seine Opfer damit aus der Fassung bringen will. Kriminelle setzen ihre Opfer bei Taten wie diesen unter einen enormen Druck; Zweifel kommen oft erst auf, wenn es bereits zu spät ist.

Damit Sie vor solchen Tricks gefeit sind, bietet die Kriminalprävention der Polizei in Kooperation mit der Senioren Union und Frauen Union Gummersbach am 24. April eine kostenlose Beratung im Lindenforum in der Moltkestraße an. Dabei gibt Ihnen die Polizei viele Tipps mit an die Hand, wie Sie Betrügereien dieser Art schnell entlarven können.

Viele Ganoven nutzen aber inzwischen auch das Internet, um Ihnen beim Online-Einkauf oder bei der Nutzung von sozialen Medien Fallen zu stellen. Nach unserer Veranstaltung sind Sie auch hier mit den gängigsten Methoden vertraut.

Die Veranstaltung findet am 24. April, um 15 Uhr, im Lindenforum am Lindengymnasium (Moltkestraße 50, 51643 Gummersbach) statt und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 02261 52828 oder per Mail an rita@sackmann-pm.de ist wünschenswert.

