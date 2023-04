Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Terrassentüre aufgehebelt

Engelskirchen (ots)

Zwischen 12 Uhr am Ostermontag (10. April) und 10 Uhr am Dienstag sind Einbrecher in ein Haus an der Straße "Madonna" in Engelskirchen-Bickenbach eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter eine Terrassentüre aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Erst zwei Tage zuvor war in ein Nachbarhaus der Straße eingebrochen worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5482863).

Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen melden Sie sich bitte bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

