Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Seniorinnen bestohlen

Gummersbach (ots)

Zwei Seniorinnen sind in der Gummersbacher Innenstadt am Dienstag (11. April) Opfer von Taschendieben geworden. Im ersten Fall traf es eine 81-Jährige aus Köln, die gegen 13.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße von einer Frau angesprochen wurde. Die Frau zeigte eine Art Ausweis vor und bat in gebrochenem Englisch um Hilfe. Dabei dürfte es sich um ein Ablenkungsmanöver gehandelt haben, denn wenig später stellte die Geschädigte fest, dass jemand ihren Rucksack geöffnet und die Geldbörse daraus gestohlen hatte. Die Frau war etwa 160 cm groß, hatte ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine dunkle Jacke.

Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 14.45 Uhr ebenfalls in der Kaiserstraße. In einer Filiale einer Kaffee-Handelskette hatte eine 88-Jährige beim Kaffeetrinken einen Hustenanfall bekommen. Eine unbekannte Frau eilte ihr dabei scheinbar zu Hilfe, verschwand aber kurz darauf wieder. Wenig später musste die Seniorin feststellen, dass aus dem Korb ihres Rollators die Geldbörse gestohlen worden war. Eine nähere Beschreibung der Verdächtigen war der Geschädigten nicht möglich.

Bei Hinweisen zu den Taten wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

