POL-GM: Drei Firmeneinbrüche - Ford Transit und Kupferkabel gestohlen

Bergneustadt (ots)

Bei drei Firmeneinbrüchen haben Unbekannte an den Ostertagen einen Ford Transit sowie etwa 600 Kilogramm Kupferdraht gestohlen. Der gestohlene Transit ist inzwischen in den Niederlanden sichergestellt worden.

Zwei der betroffenen Firmen liegen an der Lieberhausener Straße in Bergneustadt-Pernze. Dort waren die Einbrecher am frühen Montagmorgen (10. April) aktiv. Bei einem Einbruch gingen die Täter leer aus, nachdem sie in der Zeit zwischen 02.00 und 07.00 Uhr das Rolltor einer Halle aufgebrochen hatten. Beim Versuch, in ein Büro einzudringen, scheiterten die Unbekannten jedoch an der massiven Metalltür und flüchteten ohne Beute.

Der andere Einbruch kann anhand einer Videoaufzeichnung auf die Zeit zwischen 01.00 und 01.15 Uhr eingegrenzt werden. Den Spuren nach hatten die Einbrecher zunächst ein Fenster eingeschlagen, um in eine Firmenhalle zu gelangen. Dann brachen sie das Rolltor der Halle von innen auf und fuhren mit einem in der Halle abgestellten Ford Transit davon. An dem Transit waren die Kennzeichen GM-BE 7022 angebracht.

Es ist zu vermuten, dass mit dem gestohlenen Ford Transit die Beute aus einem dritten Einbruch im Ortsteil Wiedenest abtransportiert worden ist. Dieser Einbruch im Heisterbacher Weg war gegen 09.30 Uhr am Ostermontag entdeckt worden. Unbekannte waren zunächst durch ein Fenster in eine Fertigungshalle eingestiegen. Auch hier brachen sie von innen das Rolltor der Halle auf, sodass sie etwa 600 Kilogramm des in der Halle gelagerten Kupferdrahtes nach draußen schaffen konnten.

Der Verbleib des Ford Transit ist inzwischen geklärt. Die niederländische Polizei stellte den Wagen sicher, nachdem er dort auffällig abgestellt worden war.

