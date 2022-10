Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Im Linienbus bedroht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Vorfall in einem Linienbus am Donnerstagnachmittag sind die Ermittler des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Während einer Busfahrt soll es in der Linie 106 zwischen dem Bahnhof Lahr in Richtung Meißenheim gegen 16 Uhr durch einen 21-Jährigen zu mehrfachen Bedrohungen gegen eine 24-Jährige gekommen sein. Nach der nachträglichen Anzeigenerstattung am frühen Abend, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen: Fahrgäste die das Geschehen beobachten konnten, wenden sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler in Lahr.

/rs

