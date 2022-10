POL-OG: Achern - Pferde-Equipment gestohlen, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots) - Ein geistesgegenwärtiger Sprung zur Seite hat einen Tankstellenkunden am Donnerstagnachmittag vor Schlimmerem bewahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 82 Jahre alter VW-Fahrer beim Verlassen eines Tankstellengeländes in der Hördener Straße mutmaßlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, hat so ungewollt seinen Wagen beschleunigt und kollidierte gegen 16:15 Uhr mit einem Auto, das sich ...

