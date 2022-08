Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgefahren

Jena (ots)

Montagmorgen befuhren sowohl ein Pkw Opel als auch ein Transporter befuhren in dieser Reihenfolge die Landstraße aus Zöllnitz kommend in Richtung Jena. An einer Ampelkreuzung, Höhe der Autobahnauffahrt, verlangsamte die 19-jährige Fahrerin des Opels aufgrund rotem Lichtzeichen ihre Fahrt. Dies bemerkte der 53-jährige Transporterfahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Die 19-Jährige musste zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell