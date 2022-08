LPI-J: Lkw von Baustelle entwendet

Weimar (ots) - Zwischen Nauendorf und Klettbach waren gestern Mittag zwei Männer in einem Pkw Nissan unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der 27-jährige Fahrer des Wagens erst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Straßev durchfuhr er mit seinem Auto einen Straßengraben und überschlug sich in der Folge mehrfach. Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Wagen ...

mehr