POL-OG: Gernsbach - Mit Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht

Gernsbach (ots)

Ein geistesgegenwärtiger Sprung zur Seite hat einen Tankstellenkunden am Donnerstagnachmittag vor Schlimmerem bewahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 82 Jahre alter VW-Fahrer beim Verlassen eines Tankstellengeländes in der Hördener Straße mutmaßlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, hat so ungewollt seinen Wagen beschleunigt und kollidierte gegen 16:15 Uhr mit einem Auto, das sich gerade bei einem Tankvorgang befand. Ein 70-Jähriger, der seinen Nissan betankte, sah das Unheil herannahen und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Hierbei zog er sich allerdings leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und an der Zapfsäule wird von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf über 10.000 Euro beziffert.

