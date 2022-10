POL-OG: Offenburg - Verletzt nach Vorfahrtsverletzung

Offenburg (ots) - Das teils aggressive Auftreten und offensichtlich auch alkoholbedingte Verhalten eines 46 Jahre alten Mannes führte am späten Mittwochabend zu dessen Gewahrsamnahme. Während einer Überprüfung des Mittvierzigers in der Saarlandstraße ließ er sich stetig zu lautstarken Unmutsäußerungen hinreißen und ging schlussendlich in drohender Haltung auf die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu. Am Ende ...

