Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in Engelskirchen-Grünscheid

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Grünscheid sind Einbrecher am Ostermontag (10. April) in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. In einem Fall war ein Haus in der Straße "Albertsthal" betroffen. Hier hebelten die Täter im Verlaufe des Tages ein Fenster auf und erbeuteten Schmuck. Ein Nachbar berichtete, dass gegen 20.15 Uhr zwei junge Männer bei ihm geklingelt und sich in französischer Sprache nach dem Weg erkundigt hätten. Dies ist ein typisches Vorgehen von Einbrechern, die durch Klingeln feststellen wollen, ob sich jemand im Haus befindet. Die beiden Verdächtigen waren etwa 160 bis 170 cm groß, von schlanker Statur und hatten dunkle Haare.

Etwa 300 Meter davon entfernt schlugen Einbrecher in der Straße "In den Erlen" ein zweites Mal zu. In der Zeit zwischen 08.40 und 23.40 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster des Hauses auf. Bei der Durchsuchung des Hauses stießen sie auf einen Möbeltresor, den sie mitnahmen.

Sollten Sie in ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen, scheuen Sie sich nicht unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Einbrecher sind in der Regel nur wenige Minuten am Tatort. Je früher die Polizei Kenntnis erhält, umso größer sind die Chancen, einen Einbruch zu verhindern oder die Täter festzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell