POL-BO: Beim Ausparken angefahren - Fußgängerin leicht verletzt

Bochum (ots) - Am Donnerstag, 19. Mai, kam es in Bochum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, wobei diese schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Bochumer mit seinem Auto gegen 8 Uhr die Josef-Baumann-Straße in Richtung Gerther Straße. In Höhe der Hausnummer 8 überholte er einen vor ihm wartenden Lkw, als zeitgleich eine 44-jährige Bochumerin die ...

