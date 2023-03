Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 19-Jähriger beschädigt Hauswand

Waldsee (ots)

Am heutigen frühen Morgen, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen die Rosengasse in Richtung Grabengasse. An der Einmündung bog der Fahrer eigenen Angaben zufolge zunächst in die falsche Richtung ab und versuche mit dem PKW zu rangieren. Da auch noch der eingelegte Gang verwechselt wurde, stieß der PKW gegen eine Hauswand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige beim Führen eines KFZ eine Sehhilfe tragen muss, was er jedoch nicht tat. Da aufgrund des Unfallhergangs ein körperlicher Mangel des Fahrers in Bezug auf seine Sehkraft nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Am PKW und der Hauswand entstand insgesamt Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell