Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Baucontainer aufgebrochen

Nümbrecht (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch (11./12. April) einen in der Straße "Gerhardsiefen" abgestellten Baucontainer aufgebrochen. Sie nahmen mehrere elektrische Werkzeuge mit. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 7 Uhr Zugang zu dem Container, indem sie das Vorhängeschloss auftrenten und ein Schutzblech zur Seite bogen. Sie entwendeten unter anderem einen Akkuschrauber, eine Motorsäge sowie weitere Geräte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell