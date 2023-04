Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall mit Radfahrer weitergefahren

Wipperfürth (ots)

Auf dem Dreiner Weg ist am Mittwochmorgen (12. April) ein Pedelecfahrer von dem Spiegel eines vorbeifahrenden Kleintransporters getroffen worden; dessen Fahrer setzte die Fahrt unvermindert fort. Etwa gegen 05.05 Uhr befuhr der 25-jährige Pedelecfahrer den Dreiner Weg in Richtung Kreuzberg. Als ihn in Höhe der Ortslage Meddenbick ein weißer oder hellgrauer Kleintransporter überholte, fuhr dieser mit einem so geringen Abstand an dem 25-Jährigen vorbei, dass der rechte Außenspiegel gegen den Arm schlug. Der 25-Jährige konnte zwar einen Sturz vermeiden, zog sich aber bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Der Kleintransporter setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell