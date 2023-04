Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen verhindern Automatenaufbruch

Radevormwald (ots)

Zwei Unbekannte sind am Samstag (15. April) dabei erwischt worden, wie sie in der Neustraße versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zeugen beobachteten um 1 Uhr nachts zwei männliche Personen, die sich augenscheinlich mit einer Brechstange an dem Automaten zu schaffen machten. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die beiden in Richtung Innenstadt.

Die beiden schlanken Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Einer trug eine schwarze Jacke und eine Kapuze, der andere trug ebenfalls eine schwarze Jacke sowie eine Sturmhaube und eine blaue Jeans.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell