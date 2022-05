POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.05.2022.

Peine (ots) - Diebstahl Am Samstag, 21.05.22 gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich der Konsumstraße in Stederdorf zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Frau sprach den 81jährigen Geschädigten an, ob dieser 2 Euro wechseln könnte und entwendete während des Gesprächs 50 Euro aus der Geldbörse. Gegen 12:15 Uhr kam es in der Braunschweiger Straße zu einem ...

