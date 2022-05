Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 22.05.2022 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Diebstahl

Am Samstag, 21.05.22 gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich der Konsumstraße in Stederdorf zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Frau sprach den 81jährigen Geschädigten an, ob dieser 2 Euro wechseln könnte und entwendete während des Gesprächs 50 Euro aus der Geldbörse. Gegen 12:15 Uhr kam es in der Braunschweiger Straße zu einem ähnlichen Diebstahl. Hier sprach eine bislang unbekannte Frau ein älteres Ehepaar an und fragte nach dem Weg. Während des Gesprächs entwendete die Frau die Geldbörse mit 150 Euro Bargeld aus der Jackentasche des 88jährigen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Vöhrum, Am Anger zu einer Sachbeschädigung an einem VW. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Heckscheibe eingeschlagen und der Lack zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 00:50 Uhr ein 36jähriger mit einem VW Polo angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell