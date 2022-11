Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Zeitungen, Sachbeschädigung an PKW, PKW-Führerin unter Drogeneinfluss

Betzdorf, Alsdorf (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022 wurde im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr die an der Bushaltestelle "Kreuzeiche" in der "Scheuerfelder Straße" in Betzdorf befindliche Kiste für die Zusteller der Rhein-Zeitung durch einen unbekannten Täter aufgebrochen, ein Paket Zeitungen entnommen und ein Paket auf die nasse Wiese geworfen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder per eMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Am Samstag, den 19.11.2022 wurde im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz in der "Hauptstraße" in Alsdorf unterhalb der Kirche an einem VW Passat die Heckscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Vermutlich wurde hierzu ein in unmittelbarer Nähe aufgefundener Regenschirm zweimal in die Heckscheibe gestoßen. Auch hier bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise an die 02741/9260 oder per eMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Am Samstag, den 19.11.2022 stellte eine Streifenwagenbesatzung um 23:19 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der "Eberhardystraße" in Betzdorf bei einer 24-jährigen Fahrerin eines VW Lupo drogentypische Auffälligkeiten fest, welche durch einen Drogenschnelltest bestätigt wurden. Es erfolgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Ordnungs- und Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell