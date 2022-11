POL-PDNR: Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug

Unkel (ots) - Ein 54-jähriger Zeuge aus Unkel meldet der Polizeiinspektion Linz am Samstagnachmittag den Einbruch in einen Kellerraum zu seinem Nachteil. Der Geschädigte wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Siebengebirgsstraße in Unkel und verfügt über einen separat abschließbaren Kellerraum. In der vergangenen Woche, vermutlich zwischen Montag, den 07.11.22 und Samstag, den 12.11.22 wurde der Kellerraum durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und insbesondere ...

