POL-PDNR: Führen eines getunten Mofas ohne Fahrerlaubnis, mehrere Verkehrsunfälle mit Sach- und Personenschäden, Verkehrsunfallflucht

Daaden, Betzdorf, Alsdorf, Mudersbach (ots)

Am Freitag, den 18.11.2022 stellen Kollegen um 11:40 Uhr auf der Betzdorfer Straße in Daaden ein Mofa fest, welches problemlos im fließenden Verkehr mit einer Geschwindigkeit von über 50 km/h mitfährt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle der KV Altenkirchen in Kenntnis worden.

Am Freitag, den 18.11.2022 ereignete sich um 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B62 zwischen Betzdorf und Wallmenroth. Ein 25-jährige Fahranfänger kam auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Opel Corsa in einer Linkskurve ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab, wo er mit einer Schutzplanke kollidierte. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am PKW und an der Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 2500EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 18.11.2022 gegen 17:55 Uhr auf der L288 in Höhe der Abfahrt zum Wohngebiet Alsberg. Ein Linienbus fuhr von der linken Fahrspur nach links auf die Abbiegespur zum Alsberg. In diesem Moment fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Peugeot auf der rechten Spur und eine 78-jähriger Fahrerin eines Mercedes auf der linken Spur. Als der Linienbus plötzlich wieder nach rechts auf die linke Spur wechselte, musste die Mercedes-Fahrerin nach rechts ausweichen, um eine unmittelbar bevorstehende Kollision mit dem Bus zu verhindern. Hierbei stieß diese jedoch seitlich gegen den Peugeot. An dem Mercedes und an dem Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Fahrer des Linienbusses entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Freitag, den 18.11.2022 geriet eine 48-jährige Fahrerin eines Renault Kangoo um 21:17 Uhr auf der Hauptstraße in Alsdorf auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, fuhr gegen den Hochbordstein und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, nachdem es zuvor noch mit der rechtsseitig der Fahrbahn gelegenen Mauer zu einem Zusammenstoß gekommen war. Es entstand Sachschaden an der Mauer und an dem PKW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Freitag, den 18.11.2022 ereignete sich um 22:15 Uhr erneut zwischen Wallmenroth und Betzdorf ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die B62 in Fahrtrichtung Betzdorf, als dieser auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr rutschte. Hier kollidierte dieser mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-jährigen Fahrers. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ob der Unfallverursacher im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Am Samstag, den 19.11.2022 befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta um 01:20 Uhr mit zwei weiteren Insassen die Koblenzer Straße in Mudersbach in Fahrtrichtung Kirchen und beabsichtigte nach links auf die Siegstraße abzubiegen. Aufgrund Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser jedoch ins Schleudern, fuhr über eine Grünfläche in die Siegstraße ein und kollidierte letztlich mit einem Geländer, welches einen Sturz in die Sieg verhinderte. Der Ford war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer wurden leicht verletzt.

