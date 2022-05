Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter erbeutet Parfüm

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Mittwochvormittag aus einer Parfümerie in der Fackelstraße einige Duftwässer entwendet hat. Der ältere Mann versteckte die Flaschen in seiner Jacke, dann verließ er das Geschäft fluchtartig. Zeugen beobachteten das Geschehen. Eine Mitarbeiterin stellte sich dem Verdächtigen in den Weg. Die Frau wurde von dem Unbekannten weggestoßen. Der Täter entkam. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

