POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Neustadt (Wied) (ots) - Am Freitag, 18.11.2022, 15:00 Uhr wurde durch den Fahrzeughalter der Diebstahl des Kennzeichens AW-Y 1314 seines Anhängers gemeldet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634-952-0 ...

mehr