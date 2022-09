Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Gründungsfeier der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

Wiesbaden (ots)

Einladung an die Medien

Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, nach der formalen Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) am 1. Januar dieses Jahres wird in einer Feierstunde die neue Institution in der hessischen Hochschullandschaft offiziell begrüßt.

Wir möchten Sie am

Freitag, 16. September 2022 um 12:30 Uhr zu der Feierlichkeit an die Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, Schönbergstraße 100, 65199 Wiesbaden einladen.

Aufgrund logistischer Gründe bitten wir um Anmeldung an das Postfach pressestelle@hoems.hessen.de

Original-Content von: Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), übermittelt durch news aktuell