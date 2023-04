Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lenkräder samt Airbags aus Autos gestohlen

Marienheide; Gummersbach (ots)

Zwischen Sonntag (16. April, 18.30 Uhr) und Montag (06.30 Uhr) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür eines BMW 120I ein. Anschließend entwendeten sie das Lenkrad samt Airbag. Der Wagen parkte zur Tatzeit vor einem Mehrfamilienhaus auf der Gummersbacher Straße in Marienheide-Rodt. In der Straße Hellberg in Gummersbach-Windhagen schlugen Unbekannte ebenfalls die Scheibe eines BMW330D ein und stahlen das Lenkrad. Der BMW stand zur Tatzeit zwischen Sonntag (17 Uhr) und Montag (9 Uhr) in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus im Windhagener Neubaugebiet in Gummersbach. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 / 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell