Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht in Hauswand - 69-Jährige schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 69-Jährige am Montag (17. April) bei einem Verkehrsunfall auf der Aggerstraße zugezogen. Gegen 14.30 Uhr fuhr die 69-Jährige aus Gummersbach aus einer Einfahrt heraus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschleunigte sie, anstatt zu bremsen und krachte in eine Hauswand. Dabei wurde die Gummersbacherin schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Auch die Hauswand wurde stark beschädigt.

