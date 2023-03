Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Autofahrer zu schnell unterwegs

Schramberg-Sulgen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr mehrere Autofahrer erwischt, die auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg vor der "Glasbachkurve" zu schnell unterwegs waren. In einem auf 60 Km/h beschränkten Bereich beanstandeten die Beamten insgesamt 224 Autofahrer, die zu schnell fuhren. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 103 Km/h im 60-er Bereich unterwegs war. Ihn erwartet neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot.

