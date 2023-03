POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Strandbadstraße - roten Seat Ateca angefahren und geflüchtet (19./20.03.2023)

Rottweil (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Baumarkt in der Straße "Saline" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, verschafften sich die Unbekannten unberechtigt Zutritt zum Außenlager des Geschäftes, hievten insgesamt zehn Gasflaschen über einen Zaun und stellten diese zum Abtransport bereit. Zu diesem kam es jedoch nicht. ...

