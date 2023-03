Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gesuchter Straftäter lässt im Bahnhof die Hose herunter

Gießen (ots)

Nicht von seiner besten Seite zeigte sich gestern Nachmittag (7.3. / 14:45 Uhr) ein 35-jähriger Mann im Bahnhof Gießen. Der Mann zog vor einer 24-jährigen Frau die Hose samt Unterwäsche herunter und belästigte sie anschließend durch wiederholtes Ansprechen. Der jungen Frau wurde dies zu viel und begab sich daraufhin zum Bundespolizeirevier Gießen. Die verständigten Beamten konnten den Wohnsitzlosen kurz darauf in der Bahnhofshalle feststellen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl in anderer Angelegenheit besteht. Da der Mann die zur Abwendung der Haftstrafe erforderliche Geldsumme nicht aufbringen konnte, musste er den Gang in die Justizvollzugsanstalt Gießen antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell