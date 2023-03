Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bespuckt Bahnmitarbeiterin

Eschwege (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Sontra bespuckte vorgestern Abend (5.3. / 18:20 Uhr) eine Zugbegleiterin während der Fahrscheinkontrolle. Der Vorfall ereignete sich in der RB87 während der Fahrt von Eichenberg in Richtung Bebra. Aufmerksam wurde die Bahnmitarbeiterin auf den Mann, da gegen ihn ein Hausverbot in den Zügen der Cantusbahn besteht. Anschließend wurde der Sachverhalt der Bundespolizeiinspektion Kassel übermittelt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

